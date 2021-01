**Governo: Conte a Palazzo Chigi col suo staff** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte è a Palazzo Chigi, riunito con il suo staff. Dalla sede del governo il presidente del Consiglio ha appreso il verdetto del voto del Senato, che ha dato il voto di fiducia al suo governo con 156 sì. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppeè a, riunito con il suo staff. Dalla sede del governo il presidente del Consiglio ha appreso il verdetto del voto del Senato, che ha dato il voto di fiducia al suo governo con 156 sì.

