Governo, Bellanova "Da luglio poniamo questioni sul programma" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Se non c'è un piano per la legislatura il Governo è sempre più in difficoltà". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva ed ex ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, dopo il voto di fiducia a Palazzo Madama sull'esecutivo.

