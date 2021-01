GF Vip 5, Alfonso Signorini mente ancora e i telespettatori sono pronti a boicottare la finale (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha deciso di non raccontare tutta la verità sulla finale del Grande Fratello Vip 5 ai concorrenti durante la trentatreesima puntata del reality. Il conduttore infatti ha annunciato un altro prolungamento ma non ha indicato la data della nuova finale. La reazione degli inquilini è stata a dir poco veemente così come quella dei telespettatori, i quali hanno assistito all’ennesima bugia del conduttore. In virtù di ciò, hanno fatto partire un hashtag (già di tendenza) e hanno promesso di boicottare la finale. Grande Fratello Vip 5: la bugia di Alfonso Signorini Durante la puntata numero 33 del GF VIP gli inquilini sono venuti a sapere di un altro clamoroso prolungamento del reality. Come ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021)ha deciso di non raccontare tutta la verità sulladel Grande Fratello Vip 5 ai concorrenti durante la trentatreesima puntata del reality. Il conduttore infatti ha annunciato un altro prolungamento ma non ha indicato la data della nuova. La reazione degli inquilini è stata a dir poco veecosì come quella dei, i quali hanno assistito all’ennesima bugia del conduttore. In virtù di ciò, hanno fatto partire un hashtag (già di tendenza) e hanno promesso dila. Grande Fratello Vip 5: la bugia diDurante la puntata numero 33 del GF VIP gli inquilinivenuti a sapere di un altro clamoroso prolungamento del reality. Come ...

