Gattuso | “Io e Pirlo? Sembravamo Bud Spencer e Terence Hill Ha preso più schiaffi da me che da suo padre”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Juventus, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato del suo rapporto con Pirlo, che domani affronterà per la prima volta da avversario in panchina. Queste le sue parole: "Con lui abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Lui mi ha aiutato tanto, l'ho aiutato anch'io. C'è grande amicizia tra di noi, anche fuori dal campo qualche danno lo abbiamo fatto. C'è ancora un grande rapporto, domani però spero di dargli un rammarico. Per me resterà sempre un grande amico. A volte Sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre, ma tra noi c'era un grandissimo rapporto".

