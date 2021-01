Friburgo-Eintracht | probabili formazioni e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021), match valido per la diciasettesima giornata di Bundesliga, è in programma mercoledì 21 gennaio 2021 alle ore 20.30 Come arrivano le due squadre? Il, nono in classifica con 23 punti, dopo le 5 vittorie consecutive, si è dovuto arrendere ai campioni in carica del Bayern Monaco per 2-1, ma una eventuale successo consentirebbe di agganciare gli avversari a 26 punti. Gli ospiti, però, sono reduci da 4 vittorie consecutive e non vuole fermarsi avendo come obiettivo l’ingresso in Champions League.: le(4-4-2): Muller, Gulde, Leinhart, Heintz, Gunter, Sallai, Santamaria, Hofter, Grifo, Holer, Demirovic. All. Streich(3-4-2-1): TRapp, Tuta, ...