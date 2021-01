Cremlino: "Non badiamo ad appelli per liberazione di Navalny" (Di martedì 19 gennaio 2021) Mosca non prenderà in considerazione le sollecitazioni giunte da vari Paesi stranieri per il rilascio di Alexey Navalny dato che si tratta di “un affare interno della Russia”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Navalny, arrestato due giorni fa al suo ritorno in Russia dopo 5 mesi di cura a Berlino, è stato trasferito al carcere federale di Matrosskaya Tishina. I giudici hanno stabilito ieri che l’oppositore russo, guarito dopo essere stato avvelenato l’estate scorsa mentre si trovava in Siberia per la campagna elettorale, deve restare in carcere fino al 15 febbraio. Le accuse riguardano una presunta violazione dei termini di un processo a cui Navalny era stato sottoposto nel 2014. Ora si trova detenuto da solo in una cella da tre, dove è in quarantena visto il suo recente arrivo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Mosca non prenderà in considerazione le sollecitazioni giunte da vari Paesi stranieri per il rilascio di Alexeydato che si tratta di “un affare interno della Russia”. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass., arrestato due giorni fa al suo ritorno in Russia dopo 5 mesi di cura a Berlino, è stato trasferito al carcere federale di Matrosskaya Tishina. I giudici hanno stabilito ieri che l’oppositore russo, guarito dopo essere stato avvelenato l’estate scorsa mentre si trovava in Siberia per la campagna elettorale, deve restare in carcere fino al 15 febbraio. Le accuse riguardano una presunta violazione dei termini di un processo a cuiera stato sottoposto nel 2014. Ora si trova detenuto da solo in una cella da tre, dove è in quarantena visto il suo recente arrivo ...

