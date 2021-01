Covid, focolaio della variante inglese a Guardiagrele, su 65 positivi, 36 sono variante inglese (Di martedì 19 gennaio 2021) Chieti - A Guardiagrele, comune del Chietino di novemila abitanti, su 176 casi di coronavirus accertati dal primo dicembre 2020 a oggi, 36 sono riconducibili alla cosiddetta 'variante inglese' del virus. I contagi relativi alla variante sono 65 nell'intera provincia di Chieti, stando a dati del Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti aggiornati al pomeriggio. In Abruzzo è stata accertata la circolazione di due varianti: quella inglese e un'altra già nota in Europa. Un centinaio nel complesso i casi. Il laboratorio di Genetica molecolare dell'Università di Chieti, dopo aver individuato una cinquantina di contagi da sospetta variante, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Chieti - A, comune del Chietino di novemila abitanti, su 176 casi di coronavirus accertati dal primo dicembre 2020 a oggi, 36riconducibili alla cosiddetta '' del virus. I contagi relativi alla65 nell'intera provincia di Chieti, stando a dati del Dipartimento di prevenzioneAsl Lanciano Vasto Chieti aggiornati al pomeriggio. In Abruzzo è stata accertata la circolazione di due varianti: quellae un'altra già nota in Europa. Un centinaio nel complesso i casi. Il laboratorio di Genetica molecolare dell'Università di Chieti, dopo aver individuato una cinquantina di contagi da sospetta, ...

