Coronavirus: Conte, 'letalità in Italia in linea con la Germania' (2) (Di martedì 19 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Di recente - ha osservato Conte - un illustre infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Galli, ha detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio in Italia abbiamo il 2 per cento circa di letalità tra i casi confermati esattamente in linea con i dati della Germania". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Di recente - ha osservato- un illustre infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Galli, ha detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio inabbiamo il 2 per cento circa ditra i casi confermati esattamente incon i dati della".

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'letalità in Italia in linea con la Germania' (2)... - TerlizziGerard3 : RT @benq_antonio: I numeri non definitivi ma in continua crescita dei #migranti sbarcati positivi al #Covid_19 poi distribuiti nelle region… - _marlene1265 : RT @Virus1979C: Conte:'Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c'è un virus forse peggiore, rimane il virus della mafia', ha detto… - Matteo0923 : RT @laperlaneranera: Il senatore De Falco:, ex M5s, annuncia il suo voto di fiducia al governo Conte. Invece di pretendere i Test Diffusi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte CORONAVIRUS: QUANDO torneremo a una VITA NORMALE? Il PREMIER CONTE ha dato la RISPOSTA iLMeteo.it Coronavirus: Conte, 'letalità in Italia in linea con la Germania' (2)

(Adnkronos) - "Di recente - ha osservato Conte - un illustre infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Galli, ha detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio in It ...

Conte al Senato: “Mafia è virus peggiore del Covid, difesa legalità è nel nostro Dna”. Poi ricorda Borsellino: lungo applauso in Aula

“Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c’è un virus forse peggiore, rimane il virus della mafia”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Senato dopo la discu ...

(Adnkronos) - "Di recente - ha osservato Conte - un illustre infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Galli, ha detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio in It ...“Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c’è un virus forse peggiore, rimane il virus della mafia”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Senato dopo la discu ...