Conte | l’intervento al Senato | a rischio la tenuta dell’Esecutivo

Conte-bis, il Premier tiene il proprio discorso in Senato. Obiettivo: incassare nuovamente la fiducia dopo lo strappo al Governo di Renzi. Dopo il favore della Camera, il Presidente del Consiglio affronta il secondo atto: la situazione a Palazzo Madama. Conte-bis, ultimo atto. Il Governo, presieduto da Giuseppe Conte, dopo aver incassato la fiducia della Camera, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - VittorioSgarbi : Presidente Conte, lei resta e l’Italia se ne va! (Intervento alla Camera del 18/01/202) - you_trend : ?? #CrisidiGoverno, cominciato al #Senato l'intervento del Premier #Conte Orari di massima: 9.30-10.30 discorso di… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Crisi di Governo, l’intervento infuocato di Giorgia Meloni. Tutti gli attacchi e le frecciatine a Conte, da “Avvocato… - Domenic62340660 : RT @BelpietroTweet: Quasi un'ora di discorso per dire una sola cosa, ossia che la maggioranza non ha più i numeri. Alla fine, l'intervento… -

