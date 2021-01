Conte al Senato Diretta Fiducia con 156 sì Caos sul voto di Ciampolillo Sì di due senatori di Fi

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo di Giuseppealla prova delincassa lama i numeri non sono stati ancora ufficializzati per ilgenerato daldelre Alfonso...

ROMA – Alla fine Giuseppe Conte ottiene la maggioranza semplice: 156 sì, 140 no, 16 astenuti. Ma è una maggioranza fragilissima e per nulla qualificata. Con due voti arrivati addirittura a tempo ...