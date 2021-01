Caritas su clochard e cani: servono autorizzazioni Asl e Comune (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “L’appello lanciato da Oipa Roma e’ lodevole. Tuttavia, come ribadito in piu’ circostanze, non spetta ai centri di accoglienza autorizzare le persone senza dimora a introdurre negli spazi comuni gli animali da compagnia. Deve essere, infatti, il Comune di Roma, previa autorizzazione delle Asl competenti, a concedere questa possibilita’”. Lo fa sapere la Caritas di Roma parlando con l’agenzia Dire. Il 18 gennaio Oipa, organizzazione internazionale protezione animali, ha divulgato un appello-proposta rivolto ai centri di accoglienza sia laici che cattolici per “accogliere le persone senza dimora con i propri animali da compagnia, dando loro la possibilita’ di usufruire sia delle mense che dei dormitori senza separarsi dai cani”. Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “L’appello lanciato da Oipa Roma e’ lodevole. Tuttavia, come ribadito in piu’ circostanze, non spetta ai centri di accoglienza autorizzare le persone senza dimora a introdurre negli spazi comuni gli animali da compagnia. Deve essere, infatti, ildi Roma, previa autorizzazione delle Asl competenti, a concedere questa possibilita’”. Lo fa sapere ladi Roma parlando con l’agenzia Dire. Il 18 gennaio Oipa, organizzazione internazionale protezione animali, ha divulgato un appello-proposta rivolto ai centri di accoglienza sia laici che cattolici per “accogliere le persone senza dimora con i propri animali da compagnia, dando loro la possibilita’ di usufruire sia delle mense che dei dormitori senza separarsi dai”.

