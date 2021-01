Cancellata la messa in onda di Daydreamer? Non più | la serie ritorna

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 gennaio 2021) Le notizie riguardanti gli appuntamenti con la stagione di, finalmente, potranno nuovamente tranquillizzare gli appassionati della. Infatti, nelle ultime ore abbiamo appreso che Mediaset manderà nuovamente inla soap opera, per cui gli affezionati fan potranno rivedere laturca con gli amatissimi Can Yaman e Demet Ozdemir. Dunque, come segnalato da Fanpage.it, la prossima puntata andrà ingiovedì 21 gennaio 2021, come previsto, dalle ore 21.30 circa. Qualora ci dovessero essere nuovi cambiamenti, vedremo inil film con Ficarra e Picone “L’ora legale”. Ci saranno sorprese?, niente cancellazione Dopo l’ennesimo cambio in palinsesto a sette mesi dal debutto ufficiale in Italia, ...