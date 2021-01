Calciomercato – Napoli, piacciono due talenti dell’Empoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, parla dei rapporti col Napoli Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta a Radio Marte parlando, tra le altre cose, dei rapporti col Napoli: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 gennaio 2021) Fabrizio Corsi, presidente, parla dei rapporti colFabrizio Corsi, presidente, è intervenuto in diretta a Radio Marte parlando, tra le altre cose, dei rapporti col: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta a Radio Marte parlando, tra le altre cose, dei rapporti col Napoli: “Il mio DS e il Giuntoli si sentono quasi tutti i giorni. Durante ...

Nikolov, l’esame da superare a Lecce per far parte della storia macedone

Il centrocampista macedone del nord arriva al Lecce con l’obiettivo di raggiungere al meglio Euro2021, appuntamento storico per il paese balcanico. Come per Hjulmand, Bjorkengren e Zuta, è la prima es ...

