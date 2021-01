Barcellona, due giornate di squalifica per Messi dopo la manata a Villalibre (Di martedì 19 gennaio 2021) Lionel Messi qualificato per due turni dopo l’espulsione rimediata durante la finale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao per la manata rifilata a Asier Villalibre. Il fuoriclasse argentino, dunque, sarà costretto a saltare la partita di Liga con l’Elche, in programma domenica, e quella di Copa del Rey con il Cornellà. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Lionelqualificato per due turnil’espulsione rimediata durante la finale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao per larifilata a Asier. Il fuoriclasse argentino, dunque, sarà costretto a saltare la partita di Liga con l’Elche, in programma domenica, e quella di Copa del Rey con il Cornellà. SportFace.

