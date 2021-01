Aurora Ramazzotti, la dedica d’amore a Goffredo Cerza per il suo compleanno (Di martedì 19 gennaio 2021) Una dedica piena di amore e di gratitudine, è quella che Aurora Ramazzotti ha voluto condividere su Instagram (corredata da una bellissima foto in bianco e nero) in occasione del compleanno del suo fidanzato Goffredo Cerza. La coppia sta insieme da quattro anni e il loro rapporto è solido e duraturo, da come emerge anche dalle parole che Aurora scrive per il fidanzato nelle occasioni importanti, come quella della laurea in Ingegneria oppure, più di recente, il carosello di immagini che li ritrae insieme accompagnato dalle parole “… e ci dispiace per gli altri”, con cui cita la nota canzone di Adriano Celentano “La coppia più bella del mondo”. Ora Aurora è tornata ad aprire il suo cuore nel lungo post che accompagna l’immagine in bianco e nero di lei e ... Leggi su dilei (Di martedì 19 gennaio 2021) Unapiena di amore e di gratitudine, è quella cheha voluto condividere su Instagram (corredata da una bellissima foto in bianco e nero) in occasione deldel suo fidanzato. La coppia sta insieme da quattro anni e il loro rapporto è solido e duraturo, da come emerge anche dalle parole chescrive per il fidanzato nelle occasioni importanti, come quella della laurea in Ingegneria oppure, più di recente, il carosello di immagini che li ritrae insieme accompagnato dalle parole “… e ci dispiace per gli altri”, con cui cita la nota canzone di Adriano Celentano “La coppia più bella del mondo”. Oraè tornata ad aprire il suo cuore nel lungo post che accompagna l’immagine in bianco e nero di lei e ...

zazoomblog : Aurora Ramazzotti la prima volta con Goffredo: Luci soffuse e goliardia 3 giorni di felicità - #Aurora #Ramazzotti… - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - L'AURORA - pazzescamilan : SETTIMANA PROSSIMA VOGLIO AURORA RAMAZZOTTI O IL PADRE DI TOMMY, NATALIA O FAMIGLIA DI ANDREA E SIMONE PER STEFANIA… - ArgentineBlood : Per far arrivare Tommaso fino al 26 febbraio ha bisogno solo dell'incoraggiamento di Aurora Ramazzotti. @therealauroraR #tzvip - CraccoTommaso : L’unica cosa che il #GFvip può fare ora per trattenere Tommaso é letteralmente trascinare in puntata Aurora Ramazzotti...ma la vedo dura?? -