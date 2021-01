Ascolti TV | Lunedì 18 gennaio 2021. Mina Settembre sfiora i 6 milioni (23.7%) e batte il GF Vip (3,2 mln – 19%). Report perde terreno (5.1%). Boom di Uomini e Donne oltre i 3,5 mln (Di martedì 19 gennaio 2021) Mina Settembre Nella serata di ieri, Lunedì 18 gennaio 2021, su Rai1 la seconda puntata di Mina Settembre ha conquistato 5.980.000 spettatori pari al 23.7% di share (primo episodio a 6.156.000 e il 22.6%, secondo episodio a 5.806.000 e il 24.8%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.215.000 spettatori con uno share del 19% (Grande Fratello Vip – Night a 1.454.000 e il 28.9%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale: Le Sorti del Governo ha interessato 848.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 I mercenari 2 ha raccolto 1.470.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Report è seguito da 1.289.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a 971.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori (5.6%). Su La7 TgLa7 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021)Nella serata di ieri,18, su Rai1 la seconda puntata diha conquistato 5.980.000 spettatori pari al 23.7% di share (primo episodio a 6.156.000 e il 22.6%, secondo episodio a 5.806.000 e il 24.8%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.215.000 spettatori con uno share del 19% (Grande Fratello Vip – Night a 1.454.000 e il 28.9%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale: Le Sorti del Governo ha interessato 848.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 I mercenari 2 ha raccolto 1.470.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3è seguito da 1.289.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a 971.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori (5.6%). Su La7 TgLa7 ...

