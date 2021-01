Ascolti tv, anche il lunedì sera si conferma “Mina Settembre” (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle spalle “Grande Fratello Vip” La seconda puntata in onda su Rai Uno, di “Mina Settembre” sfiora, ieri sera, lunedì 18 gennaio, quasi i sei milioni di spettatori. Leggi anche: “Mina Settembre”: tutti i luoghi della fiction Un altro successo per le fiction Rai che si confermano essere programmi che piacciono e di qualità: la serie, con Serena Rossi e composta da sei episodi ottiene il 24% di share. Alle spalle, come prevedibile, il “Grande Fratello Vip“, lontano ma che in qualche modo regge e registra 3.2 milioni con il 19 % di share (ma terMinando due ore dopo la serie). Su Rai 2, lo speciale “Tg 2 Post” ottiene il 3.2% con 848.000 spettatori, su Rai 3, “Report” si conferma con 1.289.000 spettatori, equivalente al ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle spalle “Grande Fratello Vip” La seconda puntata in onda su Rai Uno, di “” sfiora, ieri18 gennaio, quasi i sei milioni di spettatori. Leggi: “”: tutti i luoghi della fiction Un altro successo per le fiction Rai che sino essere programmi che piacciono e di qualità: la serie, con Serena Rossi e composta da sei episodi ottiene il 24% di share. Alle spalle, come prevedibile, il “Grande Fratello Vip“, lontano ma che in qualche modo regge e registra 3.2 milioni con il 19 % di share (ma terndo due ore dopo la serie). Su Rai 2, lo speciale “Tg 2 Post” ottiene il 3.2% con 848.000 spettatori, su Rai 3, “Report” sicon 1.289.000 spettatori, equivalente al ...

