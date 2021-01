APPROFONDIMENTO | Evitare la prossima pandemia | dal distanziamento sociale al distanziamento ecologico

Leggi su urbanpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Batteri, virus, funghi e molti altri microrganismi che vivono sulla terra hanno preceduto le piante, gli esseri umani e altre specie animali per centinaia di milioni di anni. Essi occupano la gran parte delle nicchie ecologiche incluse quelle inconcepibilmente inospitali, quali le sorgenti d’acqua bollente nelle profondità degli oceani dove i batteri convertono le sostanze chimiche in energia e sostengono complessi sistemi vitali. Possono giacere dormienti per decenni, ma poi riprodursi rapidamente. Possono mutare e adattarsi a velocità incredibili. Possono unirsi per dare vita a super-organismi come il fungo del miele che può crescere fino ad arrivare a coprire 10 Km quadrati di superficie. Dato il loro numero, la loro diversità e abilità di sopravvivere, questi microrganismi sono i veri padroni del pianeta. Gli esseri umani sono apparsi sulla terra molto recentemente – con l’attuale ...