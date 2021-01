Altri 603 morti di Covid in 24 ore, Pfizer non rispetta i patti e non consegna i vaccini previsti (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora ritardi sul fronte della distribuzione dei vaccini anti Covid. Pfizer adduce giustificazioni che non convincono il commissario straordinario Domenico Arcuri. A farne le spese milioni di italiani. Il Ministero della Salute comunica che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono aumentati di 10.497 unità. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora ritardi sul fronte della distribuzione deiantiadduce giustificazioni che non convincono il commissario straordinario Domenico Arcuri. A farne le spese milioni di italiani. Il Ministero della Salute comunica che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono aumentati di 10.497 unità. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

