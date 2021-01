Alessandro Ramazza confermato alla guida di Assolavoro (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il senso di responsabilità, a tutti i livelli, istituzionali, dei corpi intermedi e dei cittadini, unito alla capacità di guardare al futuro con occhiali nuovi sono essenziali per il rilancio dell'occupazione e del Paese”. Così Alessandro Ramazza, confermato oggi alla guida di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che rappresenta oltre l'85% del settore.Assieme al presidente fiducia confermata a tutta la governance, con i vice presidenti Riccardo Barberis, Patrizia Fulgoni, Andrea Malacrida e Giuseppe Venier; e i Presidenti degli enti bilaterali Giuseppe Biazzo (Ebitemp) e Francesco Verbaro (FormaTemp).“Siamo di fronte a una occasione irripetibile”, ha evidenziato Ramazza nel corso dell'assemblea pubblica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il senso di responsabilità, a tutti i livelli, istituzionali, dei corpi intermedi e dei cittadini, unitocapacità di guardare al futuro con occhiali nuovi sono essenziali per il rilancio dell'occupazione e del Paese”. Cosìoggidi, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che rappresenta oltre l'85% del settore.Assieme al presidente fiducia confermata a tutta la governance, con i vice presidenti Riccardo Barberis, Patrizia Fulgoni, Andrea Malacrida e Giuseppe Venier; e i Presidenti degli enti bilaterali Giuseppe Biazzo (Ebitemp) e Francesco Verbaro (FormaTemp).“Siamo di fronte a una occasione irripetibile”, ha evidenziatonel corso dell'assemblea pubblica ...

