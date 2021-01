Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2021 ore 07:30 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Viabilità 18 GENNAIO 2021 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE Roma PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE Roma, CON RIPERCUSSIONI SULLE LINEE COTRAL CI SPOSTIAMO A GIULIANO DI Roma, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE DI UN MEZZO PESANTE AL KM 14+000 SULLA REGIONALE NETTUNO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021)18 GENNAIOORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITENINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONEPER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE, CON RIPERCUSSIONI SULLE LINEE COTRAL CI SPOSTIAMO A GIULIANO DI, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE DI UN MEZZO PESANTE AL KM 14+000 SULLA REGIONALE NETTUNO ...

