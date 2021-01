Usa | un incendio mette in allarme Capitol Hill | in lockdown l’area del Congresso

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Falsoper la sicurezza adi Washington dove ha sede ilstatunitense – e che è stata scenario di scontri durante la manifestazione dei sostenitori di Donald Trump lo scorso 6 gennaio – è stata messa inprecauzionale a causa di unverificatosi nelle vicinanze. L’allerta in queste ore è alle stelle, perché nel Campidoglio stanno avendo luogo le prove generali – blindatissime da centinaia di militari – per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, che avverrà il 20 gennaio. Secondo quanto riportano i media locali, i partecipanti all’evento stati allontanati dai gradini dell’edificio. January 18, 2021 Un portavoce dei vigili del fuoco di Washington ha spiegato che le fiamme e il fumo intenso si sarebbero ...

Tutta l'area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito all'allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, ...