Riforma pensioni 2021, ultimissime oggi 18 gennaio su quota 100: parla Elena Boschi (Di lunedì 18 gennaio 2021) La crisi di Governo sta creando nervisismo e preoccupazione non solo a livello politico ma anche tra i cittadini stessi, specie quanti vorrebbero poter andare in pensione e temono che se il Ministro del Lavoro Catalfo dovesse perdere il suo ruolo o se non vi fosse più Conte al comando le trattative in atto con i sindacati, già dagli esiti incerti, per la Riforma pensioni 2021 potrebbero ulteriormente complicarsi. La quota 100 é la misura che anche se confermata fino al 31/12/2021 continua ad essere al centro delle preoccupazioni, molti temono che un nuovo Governo potrebbe decidere di stopparla prima, anche se in tanti ricordano la legge di bilancio 2021 e le poche misure previdenziali in essa contenute sono ormai state approvate. Nonostante ciò la crisi di Governo ...

