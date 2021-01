Rainbow Six Quarantine uscirà a sopresa a marzo? Solo un errore... (Di lunedì 18 gennaio 2021) Molti appassionati della saga di Rainbow Six si sono stupiti nel vedere che, sulla pagina dedicata al prossimo capitolo, Quarantine, fosse riportata la data d'uscita del 21 marzo 2021. Tuttavia, Ubisoft ha confermato a IGN USA che la data in questione sarebbe Solo frutto di un non meglio specificato errore. A ben vedere, il 21 marzo è una domenica, dunque giorno molto improbabile per un lancio, andando a tranciare gran parte del mercato fisico. Inoltre, c'è da considerare che il titolo fosse ora previsto, dopo un primo rinvio annunciato ad ottobre, per il prossimo anno fiscale, ovvero in una finestra che va da aprile 2021 e marzo 2022, posteriori dunque alla data di marzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Molti appassionati della saga diSix si sono stupiti nel vedere che, sulla pagina dedicata al prossimo capitolo,, fosse riportata la data d'uscita del 212021. Tuttavia, Ubisoft ha confermato a IGN USA che la data in questione sarebbefrutto di un non meglio specificato. A ben vedere, il 21è una domenica, dunque giorno molto improbabile per un lancio, andando a tranciare gran parte del mercato fisico. Inoltre, c'è da considerare che il titolo fosse ora previsto, dopo un primo rinvio annunciato ad ottobre, per il prossimo anno fiscale, ovvero in una finestra che va da aprile 2021 e2022, posteriori dunque alla data di. Leggi altro...

