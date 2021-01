Quel maresciallo distratto che spiava il deputato

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Luca Fazzo Unsingolarmente; e una pm con un legame familiare che forse poteva indurla a non occuparsi del caso. Intorno al caso Palamara le stranezze continuano a venire a galla: e riguardano in particolare la disinvoltura con cui il Gico della Guardia di finanza ha intercettato col suo trojan le conversazioni di Luca Palamara anche quando avvenivano con Cosimo Ferri,di Italia Viva e come tale coperto dall'immunità parlamentare. Una irregolarità che renderebbe nulle tuttele intercettazioni ma che finora i legali di Palamara hanno cercato invano di vedere riconosciuta. Ad andare all'attacco è adesso Luigi Panella, legale di fiducia di Ferri, che ha sporto denuncia per abuso d'ufficio in relazione alla intercettazione della riunione notturna del 9 maggio 2019. Secondo ...