PODCAST – Inter 2 Juventus 0: la (netta) vittoria della tranquillità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inter-Juventus: il PODCAST vittoria netta dell’Inter che nella 18esima giornata di Serie A batte 2 a 0 la Juventus. Partita dominata dai nerazzurri che trovano il vantaggio con Vidal su cross di Barella. Raddoppio dello stesso numero 23 servito magistralmente da Bastoni con un lancio a tagliare il campo. Ecco il PODCAST di Inter-Nate su Inter-Juventus. LINK DIRETTO https://linktr.ee/Inter nate L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021): ildell’che nella 18esima giornata di Serie A batte 2 a 0 la. Partita dominata dai nerazzurri che trovano il vantaggio con Vidal su cross di Barella. Raddoppio dello stesso numero 23 servito magistralmente da Bastoni con un lancio a tagliare il campo. Ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

inter_nate : Buongiorno popolo nerazzurro, in onore della vittoria SCHIACCIANTE di ieri, abbiamo deciso di accompagnarvi in ques… - alibi2000 : @TheOrologio @Inter Voglio subito un podcast dedicato a questa partita - sickpep8 : RT @nonleggerlo: “#InterJuve è invece la partita che frattura il Paese, l’Italia unita da Garibaldi e divisa in due dal #DerbydItalia: una… - nonleggerlo : “#InterJuve è invece la partita che frattura il Paese, l’Italia unita da Garibaldi e divisa in due dal… - thatsamoney_ : RT @Gazzetta_it: AUDIO #Nerone: 'Inter da scudetto, ma Conte...'. #Ensi: 'Chiesa è la nostra grande risorsa' #InterJuve -

Ultime Notizie dalla rete : PODCAST Inter Inter Podcast: Materazzi Special Guest di "Kick Off" Inter Sito Ufficiale Bosco a RBN: "La Juventus non è esistita contro l'Inter. E aveva tre ectoplasmi in campo"

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Colpo di tacco', il giornalista Andrea Bosco ha commentato così il ko subito oggi contro l'Inter: "È una ...

Il podcast tutto reggiano “Chiamo dopo” diventa un libro di interviste telefoniche

Prima delle parole di ciascun ospite è indicato il numero di puntata del podcast di cui è protagonista al quale fa seguito una piccola introduzione dedicata al personaggio contenente ...

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Colpo di tacco', il giornalista Andrea Bosco ha commentato così il ko subito oggi contro l'Inter: "È una ...Prima delle parole di ciascun ospite è indicato il numero di puntata del podcast di cui è protagonista al quale fa seguito una piccola introduzione dedicata al personaggio contenente ...