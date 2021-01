Nuovo Dpcm, le indicazioni ai prefetti. Non si parla di spostamenti verso le seconde case (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre per fonti di palazzo Chigi la norma è cambiata, la circolare del capo di Gabinetto Frattasi non la cita tra le novità. "Controlli in città nelle aree affollate di sera". Possibilità di svolgere dal 15 febbraio concorsi nella pubblica amministrazione Leggi su repubblica (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre per fonti di palazzo Chigi la norma è cambiata, la circolare del capo di Gabinetto Frattasi non la cita tra le novità. "Controlli in città nelle aree affollate di sera". Possibilità di svolgere dal 15 febbraio concorsi nella pubblica amministrazione

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - Corriere : ?? Tutti i chiarimenti del Viminale. Cosa si può fare e cosa no - NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - StraNotizie : Nuovo Dpcm, le indicazioni ai prefetti. Non si parla di spostamenti verso le seconde case - cronaca_news : Nuovo Dpcm, le indicazioni ai prefetti. Non si parla di spostamenti verso le seconde case -