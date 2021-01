Milan, niente paura: Mandzukic si dice già pronto per giocare / News (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, non ha dubbi sulla sua tenuta fisica: il croato si dice già pronto per giocare Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Mario, neo attaccante del, non ha dubbi sulla sua tenuta fisica: il croato sigiàperPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Milan niente Milan, niente paura: Mandzukic si dice già pronto per giocare / News Pianeta Milan Juve, che risveglio amaro: dall'Inter a Mandzukic, 24 ore da dimenticare

Dalla sconfitta di San Siro alla firma del grande ex con i rossoneri: giorni da incubo per i tifosi bianconeri. Ma è già ora di voltare pagina: mercoledì con il Napoli c'è in palio la Supercoppa ...

L'Inter cambia nome e logo: i tifosi protestano

Nato nel 1908 da una costola della Milan, l'Internazionale Footbal Club Milano dovrebbe cambiare nome. È un'operazione legata soprattutto alla valorizzazione del brand. I tifosi, però, rumoreggiano ...

