Marino e Alvini post SPAL-Reggiana

(Di martedì 19 gennaio 2021) Al Paolo Mazza di Ferrara laha battuto per 2 a 0 la, grazie alle reti di Valoti e D’Alessandro. Pasqualee Massimilianosono intervenutiper commentare la sfida. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dei biancazzurri si è detto molto soddisfatto della prestazione della propria squadra: “Sono molto soddisfatto della prestazione offerta dalla mia squadra. Purtroppo quando non la chiudi subito può subentrare un po’ di ansia nei minuti finali, ma resta una prova eccellente testimoniata dal fatto che i nostri avversari hanno calciato pochissimo in porta. Siamo stati ordinati ed equilibrati, quando mettiamo in campo ciò che prepariamo in settimana vado a casa soddisfatto a ...