Liliana Segre: "Indignata per una crisi incomprensibile. Sarò al Senato per votare la fiducia al governo Conte"

La crisi di governo, e la sopravvivenza dell'esecutivo Conte, passa dal voto di fiducia in programma al Senato per la giornata di martedì 19 gennaio: un appuntamento decisivo che vedrà la presenza anche della 90enne Liliana Segre, la quale ha deciso di sfidare il pericolo Covid pur di "fare il mio dovere". In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, la reduce della Shoah e senatrice a vita conferma che martedì sarà a Roma, a Palazzo Madama, nonostante il suo medico gli abbia consigliato di limitare gli spostamenti a causa dell'epidemia di Covid. "Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma ..."

