Jovic | 28 minuti per la rinascita | 2 gol come quelli messi a segno in 32 gare col Real Madrid e una dedica speciale…

Alla prima presenza (bis) con la maglia dell'Eintracht Francoforte, Luka Jovic fa subito doppietta ed è decisivo per il successo contro lo Schalke 04. Finisce 3-1 una partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata, mentre nella ripresa ha visto la squadra di casa prendere il largo con le due reti proprio dell'ex Real Madrid. Come riporta Opta, si tratta di una statistica davvero speciale per il bomber che ha siglato 2 gol in 28 minuti esattamente tanti quanti quelli segnati in 32 presenze con la maglia dei blancos. Jovic, oltre al record arriva la dedica. Sui social, poi, l'attaccante ha voluto parlare delle sue emozioni vissute in campo e ...

Bundesliga, Francoforte-Schalke 3-1: la decide Jovic nel giorno del suo ritorno. 80' per Younes

