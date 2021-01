Il paradiso delle signore 5 | anticipazioni | COSIMO | suo padre MUORE e…

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Settimana particolare per Il, che – come avrete notato – inizierà il suo corso di martedì e non di lunedì. L’informazione politica, infatti, ha fatto saltare la fiction daily di Rai 1 nella giornata del 18 gennaio, ma la ritroveremo già martedì 19. E saranno puntate cruciali per la questione di Achille Ravasi: c’è indubbiamente un mistero che gravita attorno alla scomparsa del marito di Adelaide (Vanessa Gravina) e Arturo Bergamini ha ben pensato di indagare a fondo per capire cosa sia davvero successo in America al subdolo affarista che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ildi(Alessandro Cosentini) non farà però in tempo a ...