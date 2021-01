Il discorso della disperazione di Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) Più che un discorso alla Nazione, è stato il discorso della disperazione. Culminato in quella supplica, a mani giunte: "Aiutateci". Si era detto che il premier Conte a Montecitorio avrebbe dovuto volare alto: abbiamo visto al contrario un governo in ginocchio, disposto a promettere qualunque cosa per una manciata di voti, al fine di prolungare l'agonia. E' mancata l'umiltà. In mezz'ora di discorso, non si trova un grammo di autocritica. La frase "Ho sbagliato" non è mai uscita dalla bocca del capo del governo. "Abbiamo sempre fatto le scelte migliori"? Risposta: "ognuno esprimerà le proprie valutazioni" (sottinteso: sì). E' mancato il senso di realtà. Non una parola sui ritardi nei ristori, sulle lentezze dell'Inps, sulle gravi responsabilità sulle terapie intensive, sui conti che ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Più che unalla Nazione, è stato il. Culminato in quella supplica, a mani giunte: "Aiutateci". Si era detto che il premiera Montecitorio avrebbe dovuto volare alto: abbiamo visto al contrario un governo in ginocchio, disposto a promettere qualunque cosa per una manciata di voti, al fine di prolungare l'agonia. E' mancata l'umiltà. In mezz'ora di, non si trova un grammo di autocritica. La frase "Ho sbagliato" non è mai uscita dalla bocca del capo del governo. "Abbiamo sempre fatto le scelte migliori"? Risposta: "ognuno esprimerà le proprie valutazioni" (sottinteso: sì). E' mancato il senso di realtà. Non una parola sui ritardi nei ristori, sulle lentezze dell'Inps, sulle gravi responsabilità sulle terapie intensive, sui conti che ...

lauraboldrini : Dopo il discorso del presidente Conte, ora la decisione spetta al Parlamento. Non è tempo di crisi al buio, altre… - NicolaPorro : Leggete la “profezia” di @Capezzone: un discorso di tre anni fa che sembra scritto per questi giorni di censure so… - lucasofri : Io penso a Mattarella che ci mette un anno a elaborare sulla nobiltà della parola 'costruttori', ci confeziona into… - aStaraStaraStar : RT @mesoada: Mi riallaccio al discorso di @ivanscalfarotto per chiedere al ministro @CatalfoNunzia quali provvedimenti saranno presi dal go… - P_Rava : @piplaar @eu_pizzimenti Ma che discorso è che gli altri stanno peggio (cosa non vera, peraltro)? Stiamo parlando de… -