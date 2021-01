Ha distrutto l' Italia e ora implora a un gruppo di disperati Mattarella non dice niente? Tsunami-Meloni | Conte brutalizzato in aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una valanga che travolge Giuseppee il suo disperato tentativo di racimolare voti per una nuova maggioranza. Una valanga che risponde al nome di Giorgia, che picchia durissimo contro il premier e le sue manovre, dall'alto del "no" a qualsiasi cooperazione con il presunto avvocato del popolo che la leader di Fratelli d'ha sempre messo in chiaro. Senza indugi, senza mai un tentennamento. La replica alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia è durissimo: "Altro che avvocato del popolo,è un avvocato d'ufficio: glini non lo hanno scelto", ha tuonato la. Poi il dito puntato per la proposta ai responsabili di una nuova legge elettorale, "uno scempio. Consentito da questo Parlamento e da un'Unione europea compiacente, grandi media ...