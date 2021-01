Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbotta contro il fratello di Pierpaolo, Giulio: lui scoppia in lacrime (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Grande fratello Vip non è iniziato nel migliore dei modi questa sera per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante le numerose richieste di Pierpaolo alla famiglia di non rilasciare interviste, suo fratello Giulio continuerebbe ad andare ospite in diversi salotti televisivi per parlare della storia di Pierpaolo con Giulia Salemi, alla quale non avrebbe nascosto di preferire Elisabetta Gregoraci. Questa sera, i due fratelli hanno avuto un acceso scontro nella glass room, dove Giulio ha tentato di spiegarsi, ma vanamente: “Hanno scritto A per B, le dichiarazioni che ho rilasciato sono di un mese fa, le hanno fatte uscire ora. Tu non percepisci quello che succede fuori, ci stanno ... Leggi su trendit (Di martedì 19 gennaio 2021) IlVip non è iniziato nel migliore dei modi questa sera perPretelli e Giulia Salemi. Nonostante le numerose richieste dialla famiglia di non rilasciare interviste, suocontinuerebbe ad andare ospite in diversi salotti televisivi per parlare della storia dicon Giulia Salemi, alla quale non avrebbe nascosto di preferire Elisabetta Gregoraci. Questa sera, i due fratelli hanno avuto un acceso snella glass room, doveha tentato di spiegarsi, ma vanamente: “Hanno scritto A per B, le dichiarazioni che ho rilasciato sono di un mese fa, le hanno fatte uscire ora. Tu non percepisci quello che succede fuori, ci stanno ...

