Governo | la sfida non è solo al Senato | timori di una maggioranza “risicata” anche alla Camera

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte si presenterà oggi alle 12dei deputati per tenere le sue comunicazioni sulla situazione politica in Italia dopo il ritiro dei rappresentanti di Italia Viva dal, poi chiederà il voto di fiducia per capire se l’esecutivo potrà andare avanti o se si aprirà una crisi vera e propri (qui le anticipazioni sul discorso del premier). Seilpuò contare su numeri più rassicuranti –se comunque risicati – la vera prova per Conte sarà il voto di fiducia domani in, dove laè in bilico (qui le ultime notizie sulla crisi di). Numeri “risicati”La ...