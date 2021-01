Esplosione in miniera cinese, segnali di vita dai 22 minatori intrappolati: sono ancora vivi (Di lunedì 18 gennaio 2021) I soccorritori hanno confermato che i 22 minatori cinesi intrappolati dopo l’Esplosione sono ancora vivi, ma il loro salvataggio è quanto mai arduo C’è ancora una speranza per i 22 minatori rimasti intrappolati all’interno della miniera d’oro colpita da un’Esplosione avvenuta lo scorso 10 gennaio nella Cina orientale. A confermarlo è stata l’agenzia di stampa cinese Xinhua, la quale ha riportato i dettagli forniti dai soccorritori impiegati nell’operazione di salvataggio, che perforando la miniera hanno udito “rumori di colpi” dei lavoratori intrappolati. Il biglietto dei minatori intrappolati nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) I soccorritori hanno confermato che i 22cinesidopo l’, ma il loro salvataggio è quanto mai arduo C’èuna speranza per i 22rimastiall’interno dellad’oro colpita da un’avvenuta lo scorso 10 gennaio nella Cina orientale. A confermarlo è stata l’agenzia di stampaXinhua, la quale ha riportato i dettagli forniti dai soccorritori impiegati nell’operazione di salvataggio, che perforando lahanno udito “rumori di colpi” dei lavoratori. Il biglietto deinella ...

