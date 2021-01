Enna | sacerdote indagato per abusi su minori

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Aundalla procura persua seguito di alcune denunce presentate da adolescenti del luogo. L’inchiesta è nata in seguito ad alcune denunce presentate da adolescenti. Testimonianze che sono state raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile e che hanno portato adesso nella città di, all’incriminazione di un L'articolo proviene da Inews.it.

