Discorso Conte alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live | Voto di fiducia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Discorso Conte alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live Voto di fiducia Discorso Conte streaming TV – Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 12 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà un Discorso alla Camera dei Deputati per poi chiedere la fiducia al Governo messo in crisi dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Il primo passo per capire se l'esecutivo riuscirà ad andare avanti o meno. Domani infatti Conte parlerà al Senato dove la situazione pare più complicata. Cosa dirà il premier? Avrà o non avrà i numeri ...

