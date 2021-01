Diretta Cagliari-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cagliari - Il Milan , agganciato in testa alla classifica dall'Inter dopo il 2-0 nel Derby d'Italia contro la Juve, è chiamato a rispondere presente, stasera alle ore 20.45 , alla Sardegna Arena di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Il, agganciato in testa alla classifica dall'Inter dopo il 2-0 nel Derby d'Italia contro la Juve, è chiamato a rispondere presente, stasera alle ore 20.45 , alla Sardegna Arena di ...

infoitsport : Diretta Cagliari-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - ItaSportPress : Cagliari-Milan streaming e diretta, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Diretta Cagliari-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I rossoneri, orfani di T… - PianetaMilan : #Diretta #CagliariMilan: #formazioni e dove vederla in tv | #LIVE #NEWS - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - PianetaMilan : Dove vedere #CagliariMilan in tv o #diretta #streaming: @SkySport o @DAZN_IT? - @SerieA #SerieA #SerieATIM #Live… -