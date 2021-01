Debutta in Borsa Stellantis, il gruppo automobilistico nato da Fca e Psa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Borsa italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse)Un cammino verso la fusione iniziato con il primo annuncio a ottobre 2019 e terminata 15 mesi dopo, con la nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale e la quotazione su tre mercati azionari: Stellantis ha Debuttato stamani in Borsa a Milano (Mta) nell’indice Ftse Mib e a Parigi (Euronext). Il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Carlos Tavares hanno suonato la campanella d’apertura delle due piazze e domani ripeteranno la cerimonia al New York stock exchange, oggi chiuso per la festa del Martin Luther King Day. Stellantis nasce dalla fusione per incorporazione di Peugeot (Psa) in Fiat Chrysler Automobiles (Fca), la nuova entità manterrà tutti i 14 marchi inclusi nei due gruppi, fra ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021)italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse)Un cammino verso la fusione iniziato con il primo annuncio a ottobre 2019 e terminata 15 mesi dopo, con la nascita del quartomondiale e la quotazione su tre mercati azionari:hato stamani ina Milano (Mta) nell’indice Ftse Mib e a Parigi (Euronext). Il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Carlos Tavares hanno suola campanella d’apertura delle due piazze e domani ripeteranno la cerimonia al New York stock exchange, oggi chiuso per la festa del Martin Luther King Day.nasce dalla fusione per incorporazione di Peugeot (Psa) in Fiat Chrysler Automobiles (Fca), la nuova entità manterrà tutti i 14 marchi inclusi nei due gruppi, fra ...

