Dakar | le principesse del deserto Una squadra saudita tutta al femminile

(Di lunedì 18 gennaio 2021) È lo Shero Rally Team, e potrebbe percorrere il terreno dellagià nel 2022: Dania Akeel e Mashael Alobaidan saranno le prime donne originarie dell’Arabiaa prendere parte alla corsa leggendaria del, per di più in unaal. Ledela bordo di un Polaris Rzr 1000 Akeel è sicuramente le più esperta, prima donnaa ricevere una licenza motociclistica dalla Saudi Arabian Motorsport Federation. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Dania ha guidato per la prima volta un quad quando aveva solo otto anni, per poi salire a bordo di una moto da cross a quattordici. Alobeidan, di contro, ha un passato fatto di immersioni subacquee, ma ha già pilotato sia buggy a ...