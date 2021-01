Cagliari, Di Francesco: «Problema di testa. Ibrahimovic è stato furbo» (Di martedì 19 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Milan: le sue parole Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Milan. PRESTAZIONE – «Oltre ad aver finalizzato male è stato un peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per il rigore che non ci hanno dato, poteva cambiare la partita, purtroppo quando tutto gira male». Ibrahimovic – «Ibrahimovic è determinante ed è stato furbo a prendersi il rigore, noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio, ma oggi mancano i risultati e punti pesanti per la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Eusebio Di, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Milan: le sue parole Eusebio Di, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Milan. PRESTAZIONE – «Oltre ad aver finalizzato male èun peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per il rigore che non ci hanno dato, poteva cambiare la partita, purtroppo quando tutto gira male».– «è determinante ed èa prendersi il rigore, noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio, ma oggi mancano i risultati e punti pesanti per la ...

