Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Neanche il tempo di respirare nelladeldi2020-. Dopo la doppia tappa a Oberhof (Germania), si fa rotta verso l’Italia, sulle nevi di(21-24 gennaio) per un appuntamento con grandi attese. Inutile negare che per la Nazionale le gare che ci saranno hanno un sapore particolare, riportando alla mente quanto accaduto nel 2020 e i successi della compagine del Bel Paese nei Mondiali. Dorothea Wierer, nel round casalingo, ha voglia di regalarsi qualcosa di speciale e, dopo aver dato chiari segnali di vitalità nel corso dell’ultima uscita in Germania (secondo posto nella sprint), è desiderosa di fare ancora meglio in un contesto che lei conosce come le sue tasche. A caccia poi del primo podio stagione un Lukas Hofer, in grande forma sugli sci stretti, ma in cerca della ...