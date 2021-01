Atp, il ranking aggiornato a lunedì 18 gennaio 2021: Berrettini in top 10, Mager in top 100 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il ranking Atp aggiornato a lunedì 18 gennaio 2021. Novak Djokovic rimane saldamente in testa davanti a Rafael Nadal, che taglia però oggi un particolare traguardo: da 800 settimane di fila è nella Top Ten. Già a novembre il maiorchino aveva battuto il record di Jimmy Connors (che si era fermato a 789). Dietro Nadal conservano le rispettive posizioni Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e Matteo Berrettini, che guadagna qualche punto con i quarti raggiunti ad Antalya e si conferma il migliore degli italiani. Stabile Fabio Fognini (fuori al secondo turno in Turchia) al 17esimo posto, Lorenzo Sonego perde una posizione (34°) ma rimane comunque davanti a Jannik Sinner (36°). Si avvicina al suo best ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) IlAtp18. Novak Djokovic rimane saldamente in testa davanti a Rafael Nadal, che taglia però oggi un particolare traguardo: da 800 settimane di fila è nella Top Ten. Già a novembre il maiorchino aveva battuto il record di Jimmy Connors (che si era fermato a 789). Dietro Nadal conservano le rispettive posizioni Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e Matteo, che guadagna qualche punto con i quarti raggiunti ad Antalya e si conferma il migliore degli italiani. Stabile Fabio Fognini (fuori al secondo turno in Turchia) al 17esimo posto, Lorenzo Sonego perde una posizione (34°) ma rimane comunque davanti a Jannik Sinner (36°). Si avvicina al suo best ...

