Amici 2021, la terribile gaffe di Giulia Stabile è virale: la risposta di Verissimo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Amici 2021, la divertentissima gaffe di Giulia Stabile è virale in tutta Italia: la ragazza è stata perdonata. Giulia Stabile, giovanissima ballerina concorrente a “Amici di Maria De Filippi”, durante la puntata pomeridiana di sabato scorso (16 gennaio) si è resa protagonista di una gaffe davvero divertente che ha già fatto il giro del web. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021), la divertentissimadiin tutta Italia: la ragazza è stata perdonata., giovanissima ballerina concorrente a “di Maria De Filippi”, durante la puntata pomeridiana di sabato scorso (16 gennaio) si è resa protagonista di unadavvero divertente che ha già fatto il giro del web. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Linkiesta : Il presidente degli Stati Uniti si prepara a concedere la grazia a circa un centinaio di suoi alleati e vecchi amic… - espressonline : La sanità in Lombardia resta un affare di Silvio Berlusconi e dei suoi amici - eziomauro : Agli stranieri il 'pacco da sfigati', agli amici le capesante: arrestata sindaca leghista del Verce… - zazoomblog : Dennis Fantina come è oggi il primo vincitore di Amici di Maria de Filippi lo avreste mai riconosciuto? - #Dennis… - Killyger : RT @repubblica: Si dimette la sindaca dei pacchi viveri 'per sfigati' e mazzancolle agli amici : 'Prodigata per il bene pubblico, accusata… -