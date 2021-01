Alfonso Signorini fidanzato? Ecco chi è il suo compagno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Novità amorose e sentimentali per Alfonso Signorini? Il conduttore del ‘Grande Fratello Vip’ avrebbe un nuovo compagno. Ma chi è? Alfonso Signorini ha conquistato tutti con la sua semplicità ed eleganza alla conduzione della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma per il 55enne sembrano esserci delle novità anche dal punto di vista sentimentale e Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Novità amorose e sentimentali per? Il conduttore del ‘Grande Fratello Vip’ avrebbe un nuovo. Ma chi è?ha conquistato tutti con la sua semplicità ed eleganza alla conduzione della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma per il 55enne sembrano esserci delle novità anche dal punto di vista sentimentale e

bernusa : @paolostella ALFOnso Signorini? - xandravoice : @GF_diretta Non è semplice condurre questi tipi di format televisivi. Alfonso Signorini ha dato prova di essere un… - Asya14181465 : Siete pronti ad un Signorini lecca culo con i nostri, perché in studio non c’è qualcuno? Non ci caschiamo più Alf… - LaliGeromel : @antartide_____ Quasi quasi credo sia meglio che glielo dicano loro piuttosto che Alfonso wreakingball Signorini - lisadagliocchib : RT @TenaceMente_com: #GrandeFratelloVip, Ilary Blasi lancia una frecciatina ad Alfonso #Signorini e Antonella Elia: -