Scuola, il via libera del Cts: «Si può tornare in presenza. Chi chiude se ne assume la responsabilità» (Di domenica 17 gennaio 2021) Mentre le Regioni continuano ad andare in ordine sparso sul ritorno in classe, anche a fronte di un'allerta nelle aree dove la curva dei contagi ha visto una nuova impennata, il Cts ha chiarito che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. La risposta è arrivata dopo che il governo aveva chiesto al Cts un'indicazione sul ritorno in classe degli studenti più grandi. Le scuole vanno dunque riaperte e, sottolineano ancora gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, «se ne assume la responsabilità». Non sono poche infatti le Regioni che hanno deciso di posticipare il ritorno della didattica in presenza per le superiori. Ieri, era stato il governatore della Puglia Emiliano a evidenziare, ...

