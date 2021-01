Rosato, nuovo ultimatum a Conte: 'Recuperi la fiducia con noi o con Italia Viva è finita' (Di domenica 17 gennaio 2021) Parla come se il suo partito fosse ancora nella maggioranza mentre invece la scelta di far dimettere le ministre lo colloca fuori da quel perimetro. Il compito di Giuseppe Conte "è di costruire un ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Parla come se il suo partito fosse ancora nella maggioranza mentre invece la scelta di far dimettere le ministre lo colloca fuori da quel perimetro. Il compito di Giuseppe"è di costruire un ...

Il coordinatore del movimento renziano: "Il compito del premier è di costruire un rapporto tra la maggioranza e il premier, un rapporto fiduciario" ...

Il presidente di Italia Viva: forte incomunicabilità con Conte. Anche noi abbiamo fatto errori, il principale è aver aspettato troppo prima di porre le nostre richieste.

