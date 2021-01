Riapertura scuole, oltre un miliardo di mascherine consegnate agli istituti scolastici. I dati aggiornati (Di domenica 17 gennaio 2021) oltre un miliardo le mascherine consegnate alle scuole al 14 gennaio. I dati sono consultabili nella sezione dedicata sul sito del Ministero dell'Istruzione. 196 milioni di mascherine consegnate in Lombardia, 120 milioni nel Lazio, 101 milioni in Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021)unlealleal 14 gennaio. Isono consultabili nella sezione dedicata sul sito del Ministero dell'Istruzione. 196 milioni diin Lombardia, 120 milioni nel Lazio, 101 milioni in Sicilia. L'articolo .

RaiNews : Le scuole superiori possono riprendere in presenza nelle zone gialle e arancioni al 50% da lunedì e fino al 75% com… - repubblica : Riapertura scuole, il Cts convoca una riunione urgente - fanpage : #Scuole, convocato d'urgenza il #cts per discutere sulla riapertura - DomaniGiornale : Il comitato tecnico scientifico ha detto no al rinvio delle #scuole: «Stanno emergendo problematiche legate anche a… - orizzontescuola : Riapertura scuole, oltre un miliardo di mascherine consegnate agli istituti scolastici. I dati aggiornati -